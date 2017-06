Crean regufios para mitigar las altas temperaturas

(Noticias Ya, El Paso).- El condado de Doña Ana ha creado refugios para que la comunidad pueda mitigar las altas temperaturas en los próximos años.

“Mucho calor, too hot, way too hot, ni quiero salir”

Esas son las palabras de Rose Cuellar, quien asegura que estas altas temperaturas la tienen tomando serias medidas de precaución.

“El aire prendido todo el tiempo, tengo a fan y nos estamos quedando adentro de la casa y nomas tenemos shorts adentro de la casa y las niñas se están mojando afuera”. Mencionó Rose Cuellar, una residente de Anthony NM

Al igual la familia Pando trata de mitigar las altas temperaturas.

“Cada vez que salimos tenemos una botella de agua ya sea congelada y los trato de mantener con colores livianos ya sea los blancos, los grises, los shorts nomas para que estén frescos”, dijo Nora Pando quien busca mitigar las altas temperaturas.

Es por ello que expertos buscan concientizar a la comunidad y lanzar un mensaje de prevención a toda la comunidad.

“Estas enfermedades relacionadas al calor al clima, son prevenibles y eso es algo bien importante que queremos recalcar a la comunidad, este tipo de enfermedades ya sea el golpe de calor o inclusive puede llegar a estar hospitalizado o la muerte, entonces es algo que todos tenemos responsabilidad en eso y tenemos responsabilidad sobre todo con los más indefensos que son nuestros niños y nuestros adultos mayores”, aseguró el Dr. Héctor Ocaranza, médico pediatra.

Los refugios están localizados en el 400 Lisa Dr, al igual en el 12060 Lindbeck Dr., también en la avenida 180 La Fe y en el 5745 Ledesma Dr. Todos estos en el condado de Doña Ana y estarán abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Si a usted le gustaría saber más información sobre estos refugios puede llamar al condado de Doña Ana al (575)647-7200

Sara Villegas tiene el informe