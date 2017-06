VIDEO: Padre e hijo terminan en el suelo no precisamente por un accidente

(Noticias Ya).- Un video viral capta la diversión entre padre e hijo es mágica y eso precisamente lo sabe un hombre que jugó con su pequeño quien reaccionó de una manera muy predecible.

Este video compartido por el jugador de la NFL, Chris Rainey, en la plataforma Instagram ha cautivado a miles.

Ambos terminaron en el suelo, pero no precisamente por un accidente ya que el niño luego de girar muchas veces en una silla terminó mareado y no lograba mantenerse en pie, mientras tanto el papá no dejaba de sonreír y terminó en el piso.

El menor, quien se mostraba con una sonrisa nerviosa, disfrutaba y su reacción al caer deja una reacción que hace estallar de felicidad a su familia quien le acompañaba.

Un momento especial que se disfruta así en familia.