Causa indignación video del niño que sale expulsado con todo y portabebé

(Noticias Ya).- La irresponsabilidad de un conductor puede conducir a una tragedia. Al girar su vehículo la puerta se abre y un menor sale disparado del asiento trasero junto con su silla de seguridad, lo que indica que ni el menor ni la silla estaban sujetos a un cinturón de seguridad. Especialistas en seguridad vial hablan de este video que ha sido publicado en redes sociales

“Este niño tuvo suerte no suerte de que salió pero tuvo suerte de que el chofer de atrás no fuera distraído por que pudo haber pasado una fatalidad. Me siento mal que trabajamos tan duro en esta campaña para educar a las familias sobre el correcto uso de los asientos y vemos este video pasar”, explicó Blanca Treviño Castro, experta en seguridad vial.

El departamento de transportes de Texas, agencias de seguridad de Laredo, técnicos y jueces de paz proporcionan clases educativas para evitar que en el menor de los casos usted sea infraccionado o prevenir una tragedia.

Durante la clase se les explica como ajustar el cinturón de seguridad, estatura y peso adecuado para el tipo de asiento, y se les obsequio un asiento por familia, afuera del departamento de transportes un técnico procedió y explico la instalación correcta del asiento. Más de 50 personas asistieron a la clase del viernes luego de haber recibido una multa por no respetar la ley del cinturón.