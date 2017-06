VIDEO: Niña hispana ‘se roba el show’ en Miami

(Noticias Ya).- Una presentación grupal se volvió un espectáculo solista cuando una vivaz niña de origen hispano se convirtió en el centro de atención.

De acuerdo con Noticias Caracol, el video de la pequeña Sophia cantando dramáticamente al ritmo de la canción “How Far I’ll Go” de la película de Disney “Moana” ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones.

Su madre, Michelle Neshin, compartió la grabación junto a la frase: “cuando se supone que la última canción es tranquila y no recibiste las instrucciones”.

Cabe destacar que la niña de cuatro años ha participado en algunas campañas publicitarias en Estados Unidos y después de demostrar sus dotes para la interpretación, ha recibido nuevas propuestas.