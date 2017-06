Mujer de Florida sufre infección después de cirugía plástica en Colombia

(Noticias Ya).-Una mujer del sur de la Florida sufrió una infección bacteriana después de haberse sometido a una cirugía plástica en Cali, Colombia.

La paciente, quien no quiso revelar su identidad, está advirtiendo a otros sobre los peligros de viajar al extranjero para los procedimientos cosméticos más baratos.

Ella es una superviviente del cáncer de mama y fue autorizada por su médico en Estados Unidos para someterse a una cirugía de reconstrucción mamaria.

Antes de ser diagnosticada con cáncer ya tenía implantes mamarios que se puse en Colombia, narró:

“Como yo tenía implantes antes de eso, de Colombia también, me dijeron que no me abrirían aquí y tendría que ir allá”, detalló.”Pero después de la cirugía el dolor siguió y nunca se fue. Pensé que estaba en buenas manos”, agregó.