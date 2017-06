Barredora se pasa un semáforo en rojo y causa accidente fatal

(Noticias Ya).- Un accidente automovilístico la mañana del lunes dejó a una persona muerta y un herido en la carretera US 287 dirección sur, cerca de la autopista 52, en el condado de Boulder. Al parecer una barredora se pasó un semáforo en rojo y se impactó con una camioneta Toyota Rav4.

El pasajero del vehículo murió al instante, mientras el conductor resultó herido.

La Patrulla Estatal de Colorado identificó al conductor de la barredora como Keith Simmons, de 30 años, de la ciudad de Commerce City, quien no sufrió daños o heridas. El camión que conducía pertenece a la compañía Hartco, Inc. De acuerdo a las autoridades, aún no se sabe si Simmons fue contratado para trabajar para la ciudad o un condado.

El caso está bajo investigación.