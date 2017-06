Hombre es baleado en un centro comercial de la Orange Blossom Trail

(Noticias Ya).- Un hombre fue baleado en la mañana del lunes en un centro comercial ubicado en la comunidad de Pine Castle, según reportó la Oficina del Alguacil del Condado Orange.

La mortal balacera fue reportada poco antes de las 3:45 a.m. en el área de West Oak Ride Road, al Este de la carretera Winegard, según los reportes policiacos.

Los investigadores dijeron que la víctima que no fue identificada, fue trasladada al Orlando Regional Medical Center con heridas no mortales y que no amenazaban su vida.

Aun las autoridades continúan investigando la balacera ya que no han logrado determinar el motivo de los hechos y el pistolero aun continúa en libertad.