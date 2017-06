VIDEO: Esta ‘sensual profe’ te quiere enseñar ortografía y algo más

🙅🏻QUEÍSMO/DEQUEÍSMO 🆘Estoy seguro que…; me acordé que… ✅Estoy seguro de que…; me acordé de que… 👉🏻Esto es QUEÍSMO. 🆘Pienso de que…; es posible de que… ✅Pienso que…; es posible que… 👉🏻Esto es DEQUEÍSMO. #quéfríohace,copón #felizsábado, (COMA) gente 📸: @pazjuanca

A post shared by R꙰O꙰M꙰I꙰N꙰A꙰ (@rompower) on Jun 17, 2017 at 12:41am PDT