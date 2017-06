Así es como puedes apoyar a tu hijo con sobrepeso, estudio

(TODO BEBÉ).-No es recomendable hacer comentarios a tus hijos sobre su peso corporal, pues podría reforzar los estereotipos negativos según un estudio publicado en la revista Eating and Weight Disorders.

Podrías creer que la mejor manera de ayudar a tu hijo con sobrepeso es hablando de ello pero los investigadores encontraron que, aunque sean comentarios bien intencionados terminan fomentando desórdenes alimenticios, publicó el sitio web El Observador.

Para el estudio se analizó a 500 mujeres de entre 20 y 35 años de edad a quienes se les preguntó a acerca de la percepción de su imagen y se les pidió recordaran si durante su niñez o adolescencia los padres solían hacer comentarios sobre su peso.

Incluso si no sufrían sobrepeso, las mujeres que recordaban comentarios de sus padres sobre el tema, eran mucho más propensas a pensar que debían perder peso.

“Los comentarios críticos de los padres tienen “efectos que dejan cicatrices. Unos cuantos comentarios tenían el mismo efecto que muchos comentarios a través del tiempo. Parece que dejan una huella profunda”, señaló el autor Brian Wansink, profesor y director del Laboratorio de Marcas y Comida de la Universidad de Cornell.

Por otra parte, otra experta dice que las niñas son aún más susceptibles a los comentarios respecto a su sobrepeso, ya que están expuestas a publicidad con mensajes de extrema delgadez:

“Las niñas pueden sufrir un efecto más destructivo aún ya que están expuestas a muchos mensajes sobre delgadez y peso corporal, y además la mayoría de las veces el valor de una mujer está muy ligado a su apariencia. Si los padres no cuestionan esos mensajes, se pueden interiorizar”, según Rebecca Puhl, directora adjunta del Centro Rudd de Políticas Alimentarias y Obesidad en la Universidad de Connecticut.

Ya sabes lo que no debes hacer, y lo que queda es dejar de habla para actuar. Hay formas efectivas de influir en los hábitos alimenticios de tus hijos, como bien lo dice Neumark-Sztainer, autora del libro “I’m, Like, SO Fat: Helping Your Teen Make Health Choices About Eating and Exercise in a Weight-Obsessed World”

“Trato de promover la idea de que hay que hablar menos y hacer más”, apunta Neumark.

• Dejar de hablar del peso.

• Tener comida saludable en casa.

• Comer en familia.

• Dar el ejemplo con hábitos saludables.

• No rechazar tu propio cuerpo.

• Hacer actividad física regularmente.

Si tu hijo tiene sobrepeso es mejor que él te lo comente y entonces debes de apoyarlo moralmente cuando lo haga, brindándole palabras de amor y apoyo.