Falsa muerte de Casey Anthony se vuelve viral

(Noticias Ya).- Día tras día miles de publicaciones salen en las redes sociales pero muchas veces estas son noticias fraudulentas y ficticias, esta vez Casey Anthony fue la persona que personas inescrupulosas publicaron que había muerto tras ser “golpeada” hasta la muerte.

Según un portal llamado News 8 Now, que está configurado para parecerse a un portal de noticias local legítimo, aseguró Anthony había sido asesinada en Ohio e incluso publicó una fotografía borrosa de un cadáver haciendo creer a los usuarios que se trataba de la mujer.

Sin embargo Snopes confirmó que la muerte de Anthony en las redes sociales fue un engaño. Este portal afirma que otro portal, que se cree que es el ex News 8 Now, había publicado una historia similar en el 2015. La publicación indicaba que informes no confirmados detallaban la muerte de Casey Anthony en el estado de Ohio cerca de una para de descanso en la I-71, luego de haber sido apaleada hasta la muerte y el cuerpo había sido encontrado el pasado lunes por un viajero.

De esta manera los usuarios que no sabían que News 9 Now no era un portal de noticias real pudieron haber sido fácilmente engañados por los informes, ya que suenan bastante creíbles.

En el 2011, Anthony fue absuelta por cargos de haber asesinado a su hija de 2 años, Caylee. Desde de que la mujer fue identificada por primera vez como sospechosa, su nombre ha causado polémicas por la molestia de los usuarios. Actualmente Anthony reside en West Palm Beach, Florida, y en febrero, fue vista por última vez en una protesta anti-Trump.

Es importante que al momento de leer noticias publicadas en las redes sociales los usuarios verifiquen o confirmen la información que van a consumir para evitar ser engañados, la mayor parte de las ocasiones este tipo de noticias son un anzuelo para obtener información y localidad de los usuarios.