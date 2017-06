FOTO: Así es cómo puedes empezar a ejercitarte de una vez por todas

(Noticias Ya).-Si tienes tiempo tratando de empezar una vida más saludable y no logras empezar te contamos cómo puedes decidirte de una vez por todas.

No es un secreto que tomar la decisión para empezar una rutina saludanle, es lo más difícil y les pasa a todos, incluso a los deportistas; el profesional en acondicionamiento físico de NoticiasYa, Carlos Álvarez, narra su experiencia.

Para empezar un plan dice que el primer paso es reconocer que necesitas hacer un cambio en tus hábitos:

“Reconocí que necesitaba hacer el cambio porque me estaba descuidando físicamente: sobrepasaba las 230 libras, me dolían las rodillas, no tenía límite de qué comer y cuánto comer, me fatigaba con facilidad y no estaba durmiendo muy bien. “