Para septiembre regresa el Súper Nintendo

(Noticias Ya).- Nintendo se aprovechará del éxito en ventas del relanzamiento de la de la consola NES Mini y ahora prepara la versión miniatura del Súper NES o Súper Nintendo que salió a la venta originalmente en 1990 en Japón con la característica de contar con gráficas de 16 bits. La nueva versión tendrá un precio de 80 dólares y saldrá el 29 de septiembre.

Por la versión miniatura del NES se reconoce que la nueva consola tendrá dos controles y salida de video mediante HDMI. Entre los juegos precargados está el Súper Mario World, el juego en el que apareció Yoshi por primera vez, Donkey Kong Country, Contra 3, Final Fantasy 3, F-Zero, Kirby Súper Star, The Legend Oof Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Star Fox 1 y 2, Street Fighter 2 Turbo, Súper Mario Kart, Súper Mario RPG y Yoshi’s Island.