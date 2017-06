VIDEO: La corren de piscina por su “revelador” traje de baño

(Noticias Ya).- El caso de una mujer de Tennessee ha llamado la atención nacional y en redes sociales luego de que denunciara que la corrieron de la piscina de su complejo de apartamentos por su traje de baño.

Tori Jenkins dice que estaba en la piscina de su complejo de apartamentos junto a su novio cuando le dijeron que su traje de baño era inapropiado, supuestamente muy revelador.

“Ella básicamente me dijo que si yo no tuviera hijos, no lo entendería. Si sus hijos estuvieran en la piscina, ella no me querría en ese traje de baño, por lo inadecuado que me veía, y luego me dijo que allí había muchos adolescentes que no necesito excitar”, dijo Jenkins a WATE.

La mujer que le llamó la atención le dio la opción de cambiar su traje de baño, ponerse unos pantalones cortos encima o simplemente salir de la piscina y no regresar más.

Tras la advertencia, la pareja fue a la oficina del complejo de apartamentos Smoky Crossing, en Seymour, para hablar sobre la situación en privado.

Sin embargo, no recibieron el apoyo esperado. Tyler Newman, prometido de Jenkins, dice que un empleado sugirió que ella se tomara fotos para entender por qué algunas personas se ofendieron por su atuendo.

“Tori fue acusada de usar un ‘traje de baño de tanga’ y dijeron que había quejas sobre la forma en que vestía, después de aproximadamente tres minutos de que nosotros llegando allí”, fue parte de lo que Newman publicó en Facebook.

Ante la escandalosa situación, el complejo de apartamentos niega pedirle a la joven que dejara la piscina, pero sostiene que había múltiples quejas sobre su traje de baño.

“Smoky Crossing es una comunidad familiar acogedora. Muchos residentes de nuestra comunidad se quejaron y expresaron su preocupación por el traje de baño de la Sra. Jenks. Según nuestras políticas de piscina, que se colocan cerca de la zona de natación, uno de nuestros consultores de arrendamiento solicitó a la Sra. una toalla alrededor de sí misma cuando estaba caminando alrededor de la piscina”, es parte del comunicado que cita FOX 5.

Además, aseguran que nunca le pidieron abandonar la piscina, ni mucho menos haberle dicho que “excitaría a los adolescentes“.