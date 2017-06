VIDEO: Sacerdote acusado de pederasta se presenta a misa borracho

(Noticias Ya).- El video donde acusan a un sacerdote de haber abusado de niñas y presentarse a misa en estado de ebriedad, recorre el Internet.

“Usted está tomado señor, está ebrio señor, retírese”, le gritan mientras salen reclamos donde alegan ya son varias niñas que lo acusan de haber abusado de ellas.

Las imágenes y acusaciones llegan desde la iglesia San José, en Tunzingo Guerrero.

Entre varios gritos se alcanza a escuchar una mujer diciendo, “si viene tomado, no venga, yo soy médico y no voy a ir borracha a atender a mis pacientes, hágame el favor, mi sobrina no es mentirosa, ella salió y me dijo que la manoseó, nos hubiera dicho y le contratamos a una mujer, pero es indignante lo que hizo”.

Mientras que un hombre también le dice, “entonces son mentirosas las niñas, son mentirosas, te lo dijeron en la cara, ya te lo dijeron en la cara, tus amistades no te buscan porque tú las sometes, yo como no me sometes yo te voy a reclamar en tu cara porque tengo valor civil”.

Con la frase, “yo confieso que no fue así,” el párroco intenta retirarse pero son varias personas las que están frente a él.

Por el momento no se ha dado a conocer si el padre y encargado de esa iglesia enfrenta cargos. Por su parte la Arquidiócesis de Acapulco dijo que ya se encuentra investigando el caso.