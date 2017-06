Walt Disney World se prepara para construir una nueva atracción

(Noticias Ya).- Walt Disney World recientemente sometió un permiso de desarrollo levantando las interrogantes a los amantes de los parques temáticos si se trata de una nueva atracción en la sección del “World Showcase” exactamente entre Francia y Marruecos.

Usuarios han estado publicando en las redes sociales que se puede tratar de la atracción de Ratatouille. La petición del permiso sometido por Disney Co. Incluyó una imagen del “World Showcase” que es el área donde se encuentran los pabellones de los países.

Las indicaciones de la solicitud dicen que el proyecto de 5.70 acres añadirá una superficie impermeable, permitiendo incluir nuevos caminos y edificios. El diagrama presentando también presenta que la parte de la construcción alrededor del pabellón de Francia sería parte un permiso por separado.

Si dichos permisos son para la creación de la atracción de Ratatouille, expertos de parques temáticos dicen que es probable que sea similar a la atracción que se encuentra en Disneyland Paris. Y se añadiría a otras atracciones en el “World Showcase” como “Frozen Ever After” en el pabellón de Noruega y “Gran Fiesta Tour starring The Three Caballeros” en el pabellón de México.