Da comienzo la venta de fuegos artificiales en el condado de El Paso

(Noticias Ya, El Paso).- La venta de fuegos pirotécnicos dio comienzo hoy en el condado de El Paso, pero a pesar de que el condado autorizo la venta y uso de juegos pirotécnicos en ciertas áreas no incorporadas, autoridades siguen previniendo sobre el uso de los fuegos artificiales.

Como cada año, el 4 de julio es celebrado con juegos pirotécnicos en todo el estado, pero en nuestra ciudad siguen existiendo prohibiciones y las autoridades exhortan a que la comunidad siga las leyes.

“Solo pedimos que la gente obedezca la ley, que hagan las cosas dentro de las áreas que están designadas no las áreas que no puedan hacerlas y que respeten a los oficiales, están ahí para que todos estén seguros obviamente no queremos que se desate un incendio”, comentó David Stout el comisionado del precinto dos.

Si la comunidad no sigue los reglamentos, aseguran que podrán enfrentar multar de más de mil dólares.

“En la ciudad no se permite es ilegal, puede recibir una multa hasta de dos mil dólares si vienen las autoridades y lo agarran usando los fuegos artificiales pueden recibir una multa”, dijo el vocero del departamento de bomberos, Carlos Briano.

Al pedir la opinión la comunidad existen personas a las que les gustaría que la ciudad aprobara el uso de fuegos artifíciales.

“Cada quien tiene que tener una oportunidad de tirar fuegos artificiales en ese día tan especial que es”, mencionó Damaris Puente quien está a favor de los fuegos artificiales.

Por otro lado, a algunos no les agrada la idea de que se permitan estas ventas ya que puede llegar a ser muy peligroso.

“Muchas personas los usan en las casas y eso es más peligroso se deberían de usar más en los parques y deberían de ser eventos coordinados pero pienso que personas comprando fuegos artificiales no es una buena cosa”, afirmó Diego Granados quien se encuentra en contra de estos juegos pirotécnicos.

Cabe mencionar que esta compra y venta de juegos pirotécnicos solo estará permitido hasta el 4 de julio a la media noche y que en ciudades como Vinton, Horizon, San Elizario y Clint también está prohibido su uso.

Sara Villegas tiene el informe