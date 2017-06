La verdadera razón por la que te cuesta tanto empezar a hacer ejercicio

(Noticias Ya).-Podría parecer una justificación pero, si se te dificulta mucho empezar a hacer ejercicio puede que no sea totalmente tu culpa, según información de BBC Mundo.

La razón por la que te cuesta estar activo no es precisamente falta de voluntad, sino tu forma de ser. Y es que no parece lógico que, aun con el bombardeo de información sobre los beneficios del ejercicio, la mayoría de la población tenga una vida sedentaria sin ejercicio en lo absoluto.

“Por experiencia se debe a una condición o predisposición genética ligada al somato tipo de cada persona”, le explicó a BBC Mundo Juan Francos Marco, licenciado en ciencia deportiva del centro Alto Rendimiento.

Nuestros antepasados tenían la tendencia de reposar y guardar energía cuando no tenían que cazar, trasladarse o en general, cuando no estaban obligados a someter su cuerpo para sobrevivir, explica el profesor de Harvard, David Lieberman.

Esto explica que, como en la vida moderna no se necesita esfuerzo físico para conseguir comida y la tecnología te permite dejar de trasladarte, con esa “herencia” reposamos cuando no es necesario movernos para sobrevivir como bien explicó Liberman en una entrevista con el diario The Washington Post.

“Es natural y normal ser físicamente flojos”, aseguró.

La motivación es importante pero las personas quieren notar los resultados o la recompensa rápida y de no ser así, se cuestionan si está valiendo la pena el esfuerzo, agrega.

Pero no todos creen sea un tema biológico, sino más bien un aspecto social que tiene un efecto negativo en las personas.

En los círculos en los que te desenvuelves en los distintos ámbitos de tu vida, está mal visto no hacer ejercicio pero no se entiende que, el hacer o no actividad física, se debe llevar como algo natural.

Por otra parte, refiere otra experta que “lo más difícil es poder superar el rechazo psicológico que se genera a raíz de las muchas situaciones incómodas que se experimentan del propio ejercicio físico.”

“Sudar, pasar frío, sentirse sin aliento, los dolores musculares o el sacrificio que implica son elementos que juegan constantemente con la mente, que suele entrar a menudo en una confrontación con la voluntad de las personas”, detalló en un artículo publicado en el portal Psychology Today de la profesora en medicina de la universidad de Massachusetts, Sherry Pagoto.

Aunque la experta asegura que estas incomodidades son temporales porque el cuerpo se adapta, lo que abre un abanico de recompensas. Pero enfrentar esas incomodidades es lo que dificultaría dar el primer paso para una vida más activa.

También importa lo que ha vivido cada persona, añade:

“Si nunca se ve a nadie de tu familia o de tu entorno practicar deporte o hacer ejercicio será difícil sé que se sienta atraído a hacerlo. En caso contrario el niño lo incorpora como algo implícito para el resto de su vida”, explicó.

Asimismo, solo hay que entender que se trata de un proceso lento, que si bien requiere voluntad y dedicación, con el tiempo se obtendrá la recompensa.

Pero tampoco es reprobable o malo que algunas personas son más perezosas por naturaleza que otras.