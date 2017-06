Hombre violó a una mujer porque hace tiempo no tenía sexo

(Noticias Ya).- Un hombre de 89 años se comunicó con su vecino el lunes para notificar que un sospechoso con un bate de béisbol estaba atacando sexualmente a la mujer que limpiaba su hogar en Maitland, Florida.

El dueño de la residencia rápidamente se comunicó con las autoridades para denunciar que había visto a Robin Moretz Campbell, de 23 años, en el patio trasero de su hogar ubicado en Robinhood Drive y le preguntó qué estaba haciendo. En ese momento el sospechoso dijo que estaba buscando a una persona que no residía en el lugar, posteriormente le pidió un vaso de agua a la empleada doméstica del hogar.

El propietario dijo que después de que su empleada le brindó el vaso de agua al hombre, Campbell agarró a la mujer y la forzó a entrar a la residencia por la puerta trasera. La víctima intentó llamar a la policía pero le dijo a las autoridades que Campbell había tomado su teléfono.

Según la policía, Campbell había empujado a William Rooks por la puerta trasera y comenzó a quitarle los pantalones a la empleada doméstica. Posteriormente Rooks corrió a la residencia de su vecino, Eric Love para pedir ayuda.

El vecino se armó con un bate de béisbol y le pidió a Campbell que intentara rescatar a su víctima. El sospechoso se levantó e intentó escapar de la residencia pero ambos hombres intentaron detener a Campbell mientras llegaba la policía de Maitland.

El hombre comenzó a gritar “No he tenido sexo en mucho tiempo, solo déjame ir”, mientras huía de la residencia, según explicó la policía. Pero el vecino de Rooks continuó persiguiéndolo y lo tiró al suelo pero Campbell comenzó a gritar “Yo no he estado con una mujer en mucho tiempo, no puedes tener piedad de mí, déjame ir, y yo estaba como, ‘No, no funciona así, Ponte en el suelo”.

Love estaba persiguiendo al sospechoso pero lo perdió entre residencias de Robinhood Drive, según los reportes de la policía. El miércoles Campbell se comunicó con el Departamento de la Policía para notificar que se quería entregar. Los oficiales encontraron el teléfono de Rooks cuando Campbell fue finalmente arrestado.

Según Rooks, la policía le notificó que el sospechoso había admitido el crimen. Ahora el hombre se enfrenta a cargos de agresión sexual, agresión contra una persona de 65 años o más, prevenir comunicación y robo. Actualmente se encuentra arrestado en la cárcel del Condado Orange sin fianza.