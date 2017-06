Murió al saltar en bungee por no entender el inglés de su instructor

(Noticias Ya).- Una adolescente holandesa murió en su primer salto en bungee tras no entender las indicaciones de su instructor debido a que él no sabía hablar inglés; ahora esa mala interpretación entre ambos podría llevarlo a prisión.

Vera Mol, de 17 años, estaba siendo preparada para saltar desde un puente a 40 metros de altura en España cuando escuchó a su instructor decir: “No jump, it’s important, no jump” (No saltar, es importante, no saltar).

Pero la menor saltó confiada al vacío sin tener todavía el arnés que la aseguraría al puente, cayó directo a su muerte. Aparentemente, ella entendió: “Now jump” (Salta ahora).

La muerte de la menor, que iba con un grupo de 13 adolescentes pero sin permiso de sus padres para saltar, se registró en agosto de 2015, detalla el New York Times.

Sin embargo, esta semana una corte de apelaciones en Cantabria emitió un fallo que determina que el instructor podría enfrentar cargos en caso de que los fiscales quieran proceder.

El año pasado la compañía Aqua21 Aventura, que organizó el salto del bungee, argumentó que la adolescente saltó antes de tiempo y que se trató de un accidente. Pero la corte culpa al instructor por su inglés poco comprensible.

De acuerdo a la corte, el instructor debió decir: “Don’t jump” (No saltes). Es por eso que culpan al instructor, quien podría enfrentar cargos por homicidio accidental. Además, también responsabilizan a la empresa por no verificar la edad de la menor ni pedir el permiso de los padres.