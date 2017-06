VIDEO: ¡Milagro! “Estos peces salieron del cielo”

(Noticias Ya).- Una pastora de la Iglesia Nación de Fe en Kissimmee, Florida, está sorprendida por la aparición de unos peces en el medio de la carretera y describió el fenómeno diciendo “De momento salieron peces del cielo, para mí es un milagro”.

Un miembro de la iglesia se comunicó con Noticias Univision Orlando para mostrar lo ocurrido en el tempo que visita a principios de esta semana y lo califican como una señal divina.

Entonces en las imágenes compartidas por la pastora Claribel Mojica se puede ver a simple vista lo que parecen ser la especia de los peces caminadores, conocidos en inglés como “Walking Catfish”. La pastora dijo que le habían notificado la presencia de un pescado cerca de la entrada de su templo pero cuando fue a ver ya no estaba.

Incluso los testigos alegaron que no hay absolutamente nada que indique que estos animales los haya colocado alguien, además se podían ver estos peces a lo largo de toda la carretera y hasta muchos de estos fueron puestos en cajas para guardar la evidencia “divina”.

Poco después de conocer toda la historia por parte de los testigos, Noticias Univision Orlando investigó la razón por la que estos animales habían aparecido en la carretera.

Greg Workman empleado del Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado de Florida explicó que el “Walking Catfish” es un animal que no necesita agua todo el tiempo, con tal y que se encuentre en un ambiente húmedo. Además añadió que esta especie de peces puede respirar aire, de esta manera pueden sobrevivir en lagunas, agua, zanjas o zonas de drenaje.

El “Walking Catfish” es oriundo de Asia, sin embargo sorprende su presencia en el estado de Florida. Mojica dijo “Yo no pretendo que me crea todo el mundo esta historia (los peces cayeron del cielo), yo simplemente me baso en lo que vi con los testigos que había…”.