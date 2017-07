Candidatos para regidor dan a conocer sus propuestas

(Noticias Ya, El Paso).- La ciudad de Socorro se encuentra en la búsqueda de un regidor del distrito dos y Jesús Ruiz un ex alcalde de esta ciudad, busca ocupar este puesto y asegura dedicarse cien por ciento a este cargo.

“Yo no hablo solamente por hablar, yo no prometo solo por prometer este yo tengo este yo tengo esa experiencia que me respalda a mí que aquí se hicieron muchos proyectos, movimos a Socorro hacia adelante entonces si yo soy elegido traigo esa experiencia para trabajar con los regidores del concilio y para mejoras este distrito”, mencionó Jesús Ruiz, uno de los candidatos para regidor del distrito 2.

Mejorar la infraestructura y crear más parques son unas de las propuestas de Ruíz y asegura que crear un mejor ambiente para los residentes es esencial.

“La gente de este distrito ya está cansada de ver calles que no están pavimentadas, de ver las luces que no sirven en la noche, que no haya banquetas para donde ir a caminar ellos en la tarde. que no haya parques para que los niños salgan a jugar, entonces estas cosas que son básicas tenemos que trabajar para tenerlas en este distrito”, dijo el aspirante.

Por otro lado, Manuel Portillo, otro candidato para regidor del distrito dos, su mayor propuesta es cambiar la manera en que se administra el dinero en esta ciudad.

“Tenemos que cambiar los presupuestos porque la administración que tenemos está gastando mucho y gastamos mucho en ellos y en personal que necesitamos para la seguridad de socorro ahí están parados porque no tenemos el personal para policías para obras públicas y no tenemos para los bomberos, animal control y todo eso”, aseguró Portillo.

Como residente de Socorro por más de 20 años, su mayor anhelo es crear justicia y transparencia para cada residente.

“Lo que quiero es que todo sea justo muchos están aquí por el dinero tienen otro trabajo esto lo miran como extra cash y así no es tenemos que arreglar y tratar de trabajar con la gente de Socorro o el pueblo de Socorro”, comentó el candidato.

Sara Villegas tiene el informe