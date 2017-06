Graba un “fantasma” dormido con su bebé en la cuna y se hace viral

(Noticias Ya).- Las imágenes donde una mujer asegura que se ve un fantasma durmiendo junto a su bebé de 18 meses le dan la vuelta al mundo.

Laura Haigh y su esposo Dean Evans decidieron revisar las cámaras que dejaron en el cuarto de su hijo Sebastián ya que buscaban ver como intentaba salirse de la cuna. Sin embargo, su sorpresa fue otra tras ver un supuesto fantasma.

En entrevista con Mirror, la pareja inglesa comenta que se ve una silueta de un “fantasma bebé” acostado en un lado de él. Al principio pensaban que era un oso, al subir a revisar al cuarto no había nada aunque en el monitor continuaba viéndose la silueta.

Laura menciona que la silueta se mueve sobre todo para la 1:30 de la madrugada y desaparece cuando va a darle de comer.

Aún así ella asegura no tener miedo tras ver que no representa ningún peligro para su hijo ya que no muestra intenciones de dañarlo.