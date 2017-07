(Noticias Ya).-

Propietarios y residentes de Nuevo Mexico tienen temor por culpa de supuestos criminales que caminan las calles de nuestra comunidad y no se encuentran tras las rejas. Según el vocero de El Departamento de Policía de Albuquerque, el problema no es detenerlos, si no mantener a los supuestos delincuentes en prisión ya que nos dice que ni ellos se sienten seguros. Dice que el problema es por parte de el sistema judicial.

Las cortes judiciales aun no nos han contactado con una respuesta.