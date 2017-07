VIDEO: Kate del Castillo da consejos para evitar ser deportado

(Noticias Ya).- La actriz Kate del Castillo es la protagonista de un nuevo video corto donde ofrece consejos a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos para que no sean deportados a sus países de origen.

De acuerdo con SinEmbargo, la grabación es parte de una campaña de la red de organizaciones “Agenda Migrante”.

“Querido paisano: hoy más que nunca es importante que cuides de tus actos”, abre la polémica actriz en el video de 41 segundos.

“No cometas faltas administrativas. La violencia doméstica contra la mujer es motivo de arresto y deportación. Cuida, protege a tu familia, a tus mujeres. Si no cuentas con licencia de conducir no manejes. No falsifiques ningún papel y no hagas nada que vulnere tu situación”, aconseja la protagonista de “Ingobernable”.

De acuerdo con Eunice Rendón, directora y fundadora de Agenda Migrante, la organización sacará uno de estos videos cada dos semanas. El de Del Castillo es el primero, enfocándose en los problemas más frecuentes que enfrenta este sector de la población.

“Queremos hacer conciencia de esto a través de la campaña que llamamos #migrantesdepie en la que involucramos a diversos actores, cantantes y comunicadores reconocidos por los paisanos para que se sepan muy bien los riesgos y las causas por los que pueden perder todo en Estados Unidos”, explicó.