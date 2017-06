VIDEO: Ola de violencia en Juárez deja 10 muertos en unas horas

(Noticias Ya).- En Ciudad Juárez se registra una ola de violencia con saldo de 10 víctimas mortales en tan solo unas horas.

Las calles de Ciudad Juárez nuevamente registran un número elevado de ejecuciones públicas en donde salen a relucir las armas automáticas. En uno de los casos, una pareja fue acribillada a balazos en la colonia Gobernadores al sur de la ciudad. Casi al mismo tiempo un hombre fue ejecutado en la colonia Galeana en donde también se levantaron evidencias de múltiples casquillos de armas automáticas.

En total durante la tarde y noche de ayer, nueve personas fallecieron y seis más resultaron lesionadas en el repunte de la violencia de mayor consideración en los últimos meses.

“Lamentablemente en algunas partes del estado encontramos que esa misma constante que tenemos nosotros aquí en Ciudad Juárez pues está repitiendo y en donde estamos teniendo graves picos de violencia que están costando vidas,” comentó Cesar Augusto Peniche, fiscala de Chihuahua.

Este jueves, los hechos de violencia continuaron al registrarse una doble ejecución en la zona centro de la ciudad y ante esto las autoridades federales, estatales y municipales convocaron a una reunión urgente de seguridad en donde se plantearon cambios a las estrategias para mantener la seguridad en las calles de Juárez.

“Bienvenida cualquier estrategia de seguridad pública, como lo he dicho esta no es una estrategia única no estamos basando la estrategia de seguridad publica en una sola medida, sino que es complementaria de otras medidas y desde luego pues el municipio va a complementar esta serie de acciones con otras medidas.”

Un poco después de mediodía, una mujer que circulaba por la llamada zona dorada fue perseguida y atacaba a balazos por pistoleros que finalmente la lesionaron de muerte y su auto derribo una malla para quedar dentro de un terreno baldío.

Debido a la ola de violencia registrada en las últimas horas antes de terminar el mes de junio se registran ya más de 60 víctimas de homicidio entre las que se incluyen seis mujeres.

