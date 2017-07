MINUTO X MINUTO: Chile tiene cita con la historia

Kazán, Rusia. (ICITUS). La selección chilena tiene ante sí la oportunidad de confirmar en el año previo a la Copa del Mundo su solicitud al club de los grandes. Dos copas América consecutivas derrotando en la Final a la Argentina de Lionel Messi y ahora una sólida Copa Confederaciones, en la que dejó en el camino a Portugal, son sus argumentos.

Pero, no lo tendrá nada fácil. La otra finalista será Alemania. Y aunque ese equipo no es el mismo que ganó el Mundial, sino uno de aspirantes a confirmar parte del equipo que defenderá el título el año entrante, luce poderoso. No por noda le pasó por encima a la selección mexicana con extrema facilidad.

Como Chile no es un grande aún, se antoja decir que es un juego equilibrado. La potente selección sudamericana con sus mejores jugadores, tirada del carro por el caudillo Arturo Vidal, tiene todo para competir con los juniors del cuatro veces campeón del mundo. Claro, se sabe en el mundo del futbol que Alemania es Alemania sin importar qué jugadores convoque. Y este equipo, que ha logrado conjuntar la típica virtud germana del futbol vertical y preciso con el que trata bien el balón en el medio campo y pelea por la posesión, da un poco de miedo.

Para salir airosos, los chilenos deben volver a jugar por nota, como en el duelo ante Portugal, en el que el astro Cristiano Ronaldo no tuvo una sola oportunidad. Chile no va a salir a jugar a lo tonto al ataque, como sí lo hizo México, y pagó las consecuencias. No, los campeones de la Conmebol saben bien que la mejor virtud ante un rival así no es sólo quitarle el balón, sino no exponerlo y menos con la retaguardia desguarnecida.

Será un interesante duelo táctico en el que es muy probable que Alemania apueste nuevamente por poblar la media con cinco, y cuatro detrás, atento al descuido del oponente para dar el golpe definitivo que termine en la red.

Para Alemania no será novedad ganar un torneo más, pero para Chile esta es una prueba previa para poder ser considerado en el grupo de favoritos del próximo mundial, porque una cosa es despachar a los vecinos a los que sabe cómo jugarles o a los mexicanos en la peor de sus noches. Para ser favorito hay que saber jugarle a los europeos, y al pero de todos, que es el del uniforme blanco y el águila en el escudo coronado por cinco estrellas doradas.

Pedro Iván Quintana