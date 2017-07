Joven pide la ayuda de la comunidad tras sufrir grave accidente

(Noticias Ya, El Paso).- Un profesor de música de nuestra ciudad, sufrió un grave accidente automovilístico, y hoy se encuentra pidiendo la ayuda de la comunidad.

Fue el pasado lunes 26 de junio, cuando Ajith Kumar de 24 años se encontraba conduciendo su motocicleta cuando fue impactado por una camioneta en la calle McCombs.

“Lo único que recuerdo es que 10 segundos antes del accidente, vi que una camioneta salió de la calle McCombs y me gustaría decir que trate de frenar y esquivarla pero no fue así porque desperté en el hospital”, mencionó el joven.

Este accidente ocasiono que aj se encontrara grave en el hospital, por fortuna se encuentra recuperándose en su hogar y aprovecha para lanzar un mensaje a todos los conductores.

“Siempre había tenido el tiempo de poder esquivar un accidente pero en situaciones como estas no pude porque la persona que iba manejando la camioneta no me dejo espacio, no me permitió salir y termino impactándome, así que por favor siempre vean dos veces, observen dos veces antes de hacer cualquier movimiento”, dijo AJ

Su mejor amiga, Aracely Pérez, relata lo sucedido y lo difícil que fue esperar una respuesta de los doctores.

“Después de 30 minutos a una hora por fin supe que aj estaba bien, que estaba vivo, había momentos que estaba consciente y en otros no y que estaba con mucho dolor. Estaba tan agradecida de que estuviera vivo”, comentó Pérez.

El joven no cuenta con seguro medio y necesita varias cuentas que cubrir y medicamentos que comprar

“A mis estudiantes les afecta que no este ahí porque su plan de estudia ha cambiado completamente, y el hecho de que estuvo inconsciente no recuerdo muchas cosas y aparte tengo que pagar demasiadas cosas”, aseguró Kumar

“Personas nos han ayudado a buscar los medicamentos más baratos porque no podíamos estar pagando la receta médica. Todavía nos falta una batalla muy larga por pelear y no tenemos el dinero”, agregó Aracely

Si usted desea ayudarlo puede acceder la página de internet www.gofundme.com/helpajafterhismotorcyclecrash

Sara Villegas tiene el informe