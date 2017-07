Incrementa en El Paso venta de juegos pirotécnicos

(Noticias Ya).- Por segundo año consecutivo y desde que el condado aprobó de nuevo su distribución, Roberto se ha dedicado a la venta de juegos pirotécnicos.

“Pues en el día estamos más o menos pero en la noche si se llena aquí mucho por el calor pero si está yendo muy bien”, comentó Roberto Grijalva.

Poniendo como prioridad la seguridad, sobre todo con menores de edad.

“Lo más importante es que siempre les decimos que están los adultos ahí con ellos para prender los cuetes están bien ahí y sobre todo seguridad”.

Así como el, son varias los comerciantes que aprovechan estas fechas en donde las ventas incrementan el doble.

“El año pasado híjole para las tres el 4 de julio, nada nada de cuetes, nada, ahora pues a ver vamos a ver”, comentó René Avilés quien vende fuegos artificiales.

A pesar de que la venta y uso de estos artículos no se permiten dentro de los límites de la ciudad debido a lo inseguro que pueden resultar, padres de familia siguen adquiriéndolos.

“Para hacer algo nuevo con las niñas, un show para las niñas, con los colores y las diferentes cosas que hacen”, comentó Matthew Alvarado.

Por otra parte hay quienes se oponen a su venta, ya que afirman que las mascotas en el hogar son los principales afectados.

“Yo tengo también muchos sobrinos y yo sé que les gusta verlos y si el adulto los pone y todo, pero de todos modos lo que me molesta es que asusta a los perros y como a mí me encantan los perros pues por eso no me parece”, comentó Socorro Chan.

La venta de los juegos pirotécnicos termina el día 4 de julio a la media noche, sin embargo los comerciantes aseguran se agotan mucho antes.

“Como el año que paso se acabó todo a las 4 entonces es importante que vengan todos temprano para comprar los cuetes”, comentó Roberto Grijalva.

Cabe mencionar que en ciudades como Horizon, San Elizario, Clint y Vinton el uso de juegos pirotécnicos queda estrictamente prohibido.

Información de Edgar Ramírez