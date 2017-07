Plan de 90 días para bajar de peso sin engaños ni dietas milagro

(Noticias Ya).-Hay muchos videos y planes que te prometen bajar la grasa del abdomen y lograr tenerlo bien tonificado solo haciendo ejercicios abdominales… te están tomando el pelo, advierte el profesional del deporte Carlos Álvarez.

Si piensas que solo con abdominales vas a eliminar la pancita estás equivocado. El secreto para cortar grasa del abdomen y cualquier otra parte del cuerpo es por medio de dos cosas mayormente:

• Haciendo ejercicios cardiovasculares

• Siguiendo un plan de alimentación estricto

Lamentablemente no hay un ejercicio que por si solo te ayude a bajar la grasa en un área determinada de tu cuerpo.

El ejercicio cardiovascular es el que te va a ayudar a disminuir o quemar la grasa en todo el cuerpo.

Correr, spinning, máquina elíptica, intervalos, aeróbicos u otros que te harán sudar y retarán a tu sistema cardiovascular a quemar calorías.

Claro que es recomendable hacer ejercicios abdominales para tonificar y definir tu abdomen, ya que el musculo se notará cuando bajes tu porcentaje de grasa con el cardiovascular.

Si quieres que esa definición venga más rápido entonces debes contar con un plan alimenticio estricto que tenga las siguientes características:

• Alto valor nutritivo

• Eliminar exceso de grasa

• Azúcares refinados

• Carbohidratos simples

• Alimentos procesados

• Comida chatarra

• Proteína natural (pollo, pescado, pavo, etc.)

• Carbohidratos complejos

• Grasa buena

• Incluir ensaladas

• Vegetales con mucho color

• Tomar mucha agua

• Eliminar la soda por su alto contenido de azúcar (calorías)

• El alcohol ya que no te proporciona ningún valor nutritivo y no permite que tu cuerpo procese bien la proteína para que la pueda aprovechar el músculo

Recuerda que los cambios no llegará de la noche a la mañana; colmate de paciencia y más aún si tienes exceso de grasa en tu cuerpo.

Un plazo de 90 días para empezar a notar los resultados es más que suficiente.

¡Dale con todo y que nada te detenga! Si quieres que #SudandoConCarlos visite tu cuidad no olvides registrarte aquí http://bit.ly/2gx6xOO