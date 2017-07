Preguntas y respuestas sobre inmigración

1.Yo soy ciudadana americana y tengo una hija que es ciudadana americana con mi esposo, él tiene el castigo de 10 años por una salida voluntaria, pero volvió a cruzar y lo detuvieron. ¿Puedo pedirlo para la residencia?

2.Mi esposo y mis tres hijos queremos viajar a San Francisco, pero no sabemos si hay problemas para viajar aquí dentro de los Estados Unidos ya que no contamos con documentos legales. Mis hijos si son ciudadanos. ¿Es mejor viajar por tierra?

3. ¿Cuánto estarán tardando los residentes para arreglarles la ciudadanía a su esposa e hijastros? Mi esposo me metió la aplicación en Abril del 2016 y aún no sé nada.