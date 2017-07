Bomberos de Manitou Springs alertan a las personas sobre el incline

(NOTICIAS YA).- Después de un incremento en las llamadas de emergencia, el departamento de bomberos de Manitou Springs les está pidiendo a las personas que se preparen antes de escalar el famoso “Manitou Incline”.

De acuerdo a las autoridades, se han reportado llamadas de vida o muerte en las que las personas están deshidratadas y necesitan ayuda para bajar.

Según el portavoz de los bomberos de Manitou Springs Jeremy Van Der Merwede, muchas personas no están físicamente preparadas o no tienen el equipo adecuado. Se han tenido que rescatar desde personas con problemas cardiacos hasta personas que simplemente no tienen la condición física para esta desafiante escala.

El incremento de llamadas de emergencia también se cree que se deba al incremento de turistas en nuestro estado, que no están acostumbrados a la altitud de Colorado.

Los bomberos recomiendan a las personas tomar mucha agua antes de escalar el incline, llevar mucha agua durante la escala, usar vestimenta cómoda y zapatos adecuados, y tratar de escalar durante las horas más frescas del día para evitar debilitarse al subir los escalones.

El incline no es para todas las personas, es necesario preparase física y mentalmente para poder llegar a la meta.