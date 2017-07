Estos son los antiácidos que pueden causar muerte prematura, estudio

[post_content_prefix]Son malas noticias para las personas con problemas de acidez, pues algunos medicamentos para aliviarla se asocian con un riesgo de muerte prematura, sugiere una nueva investigación de la Universidad de Washington publicada este lunes en el British Medical Journal Open.

Primero hay que entender que hay un grupo de fármacos, llamados inhibidores de la bomba de portones (IBP), que actúan inhibiendo una enzima de la mucosa gástrica y disminuyen, por tanto, la acidez. El grupo de los IBP está formado por:

• Omeprazol

• Lansoprazol

• Pantoprazol

• Rabeprazol

• Esomeprazol

Puede que reconozcas e incluso tengas en casa más de uno, pues son antiácidos que se pueden comprar sin receta médica y cerca del 8% de los pacientes con problemas de acidez son prescritas con IBP, publicó la revista Muy Interesante.

Por lo anterior, más del 70% de las personas que toman IBP pudieran no necesitarlo, según el estudio. Además, estos han sido relacionados con varios problemas de la salud como padecimientos de los riñones e infecciones bacterianas peligrosas.

Para el estudio, la Facultad de Medicina analizo los datos de más de 6 millones de personas de la base de datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de EUA.

Los resultados revelaron que, a comparación con los pacientes que tomaban otro tipo de antiácidos o lo que no lo hacían, los que consumían IBP tuvieron el 25% más de riesgo de morir de cualquier causa en los siguientes cinco años.

Pero eso no es todo, el riesgo de muerte aumentaba si los IBP eran consumidos por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, en pacientes que lo tomaron por dos años, el riesgo de una muerte prematura era de 50% al resto de los individuos.

Cabe mencionar que esto no quiere decir que los IBP´s causen la muerte, ya que no se ha probado un estudio causa-y-efecto. Y no es que debas desechar los antiácidos de tu botiquín, sino que debes consultar con tu medico sobre el tiempo recomendable para tomar antiácidos.