Inhalar cacao, la nueva forma de “drogarse” en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-Curiosamente el cacao en polvo se ha convertido en una alternativa “sana” para quienes buscan un estado de euforia pero sin utilizar drogas ilícitas.

La moda europea que llego a los Estados Unidos promocionada por el empresario de 29 años, Nick Anderson, consiste en inhalar una mezcla en polvo a base de cacao para llegar a un estado de euforia, comparado con el de las drogas.

Pero los médicos advierten sobre los efectos peligrosos que este tipo de inhalaciones podrían provocar, como bloquear los senos nasales por ejemplo.

Pero esto no es nuevo, hace diez años el chocolatero belga Dominique Persoone ideó un aparato para inhalar chocolate que fue usado en una fiesta de los Rolling Stone, narra el sitio especializado Food DIVE. La misma fuente aclara que se usaba cocoa y no cacao como ahora y fue usado para que los invitados probaran el chocolate con que se preparaba un postre que incluía frambuesa, agrega la fuente.

Anderson, desarrolló su fórmula de cacao inhalable junto a la empresa Legal Lean de Florida que contiene: cacao, ginkgo biloba, taurina y guaraná, ingredientes comunes en la “bebidas energizantes”.

El producto se vende como una “opción libre de drogas para mantenerse alerta”. Según Anderson, el efecto dura entre 30 y 60 minutos y provoca la sensación de euforia y energía.

Cabe mencionar que la fórmula, no está autorizada por la Food and Drug Administration (FDA). Claro que no todos están felices por esto, pues el director del Johns Hopkins Sinus Center, Andrew Lane, advierte que se carece de información sobre los efectos en la salud de este polvo inhalable.

“El polvo podría crear una pasta que bloquearía los senos nasales, que tienen que ver en la respiración, la voz y el sentido del olfato“, advierte el experto.

Por su parte, la FDA informó que antes de opinar sobre el Coco Loko tendría que analizarlo, mientras que un vocero de la Drug Enforcement Agency (DEA) indicó que desconocía algún tipo de alerta en esa entidad por el citado polvo, agregó la fuente.

Mientras tanto, según el fabricante, las líneas de polvo se han hecho populares en la comunidad del hip-hop, colegios de Houston y Atlanta.

Anderson dice consumir el cacao en polvo para sustituir al alcohol, o durante largos viajes o incluso cuando se siente ansioso.

¿Qué opinas sobre esta tendencia?