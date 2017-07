Continúan las evacuaciones por un incendio “Pike 2” en Breckenridge

(NOTICIAS YA).- Vecindarios a las afueras de Breckenridge continúan bajo orden de evacuación obligatoria a poco de un día de que se registrara lo que se ha denominado como el incendio Pike 2.

El servicio de bosques de los Estados Unidos informó este jueves, que el fuego se mantiene aproximadamente a 82 acres sin contención.

Según informes, el incendio comenzó a las 11 de la mañana del miércoles y para medio día, las llamas se habían extendido tanto, que el humo en las nueves era visible a millas de distancia, incitando a las autoridades a dar una orden de evacuar el pueblo de Breckenridge por completo.

El vecindario de Peak 7, que incluye 463 viviendas, fue completamente evacuado alrededor de las 3 de la tarde. Hasta la mañana del jueves, bomberos informaron que las llamas están ardiendo alrededor de dos millas al noreste de esta subdivisión.

Los vecindarios de Farmer’s Korner y Gold Hill continúan en aviso de pre-evacuación.

El condado de Summit está bajo una estricta prohibición de fuego, esto significa ningún tipo de fuego, sin embargo, las parrillas pueden ser utilizadas.

Un centro de evacuación se ha establecido en la escuela secundaria Summit de Frisco. La Cruz Roja está entregando suministros, mientras docenas de personas pasaron la noche del miércoles en este centro.

Hasta el momento no se han cerrado carreteras y afortunadamente no se han reportado personas heridas. Investigadores aun no revelan que ocasiono este incendio.

Para cualquier duda se puede comunicar a la línea de ayuda al 970-668-9730.