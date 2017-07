Controversia viral: Pide agua con limón y le cobran una limonada

(NOTICIAS YA).- Una publicación en un grupo de Facebook donde se enfoca en restaurantes de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua se hace viral creando una gran controversia.

El usuario de “Garnachas & restaurantes / Juárez – El Paso” se quejó del servicio de un restaurante en Juárez agregando el comentario que generó comentarios divididos. El problema es que pidió agua con limón y le cobraron limonada. Después de quejarse le dieron gratis el agua pero le cobraron el limón.

Aquí el comentario de Guillermo Cervantes en contra del restaurante Wing Daddy’s:

Ordenamos aquel pedazo de cielo que aparece en la primer reseña. Sin embargo la niña que nos atendió era un poco muy mala carienta, parece que nunca ha tenido nada que ver con Nabor y no le han dado pa’lo del gasto últimamente. Pedi un refresco (rellenable, porque así los ofrecen ahí), un vaso con agua, y una rebanada de limón. Por alguna razón extraña, quisieron cobrarnos el agua a un precio superior al del refresco rellenable, cuando señalé a la mala calienta el posible error, ella alegó que el agua tiene que ser cobrada como limonada, encontrando absurdo tal argumento, pedí hablar con el gerente… al parecer el gerente regañó un poco a la mala calienta porque llegó todavía con peor jeta que antes… Nos dijo que ya no nos iba a cobrar el agua, pero que aun así teníamos que pagar $4 por haber pedido limón aparte (en su generosidad no nos cobró el uso de sillas, servilletas y catsup)… aquí dejo evidencia de los dos recibos, antes y después.A la próxima que pida agua con hielos, solicitaré a la mesera que me lo cobre como whisky en las rocas, para que el gremio de meseros no se sienta ofendido.Posdata: debo confesar que en ese momento yo no contaba con deseos suficientes para recompensar las muecas de la mesera, así que el día de hoy, al menos de nosotros, no recibió gratificación por un buen servicio.

De inmediato los memes y comentarios a favor y en contra de la queja no se hicieron esperar. ¿Y tú qué opinas?