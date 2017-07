Hombre pierde su mano durante su labor, empleador no se hace responsable

(NOTICIAS YA).- "Se me enredó mi mano y me dejo nomas con un pedazo de nervio" nos cuenta el señor Luis Gomez.

Fue así como el señor Luis perdió su mano. Un hombre hispano de la ciudad de Farmington, Nuevo Mexico quien se encontraba trabajando en un campo de petroleo en Dakota Norte. Pero fue después de la tragedia cuando nos cuenta que comenzó su peor pesadilla, "que me van a quitar mis beneficios por ser ilegal y que no tengo derechos aquí en los Estados Unidos." Pero aun convirtiéndose en residente legal este pasado mayo, nos dice Gomez que el departamento de Seguridad y Seguro del Trabajador en Dakota Norte le dijeron claramente que por ser indocumentado, no recibiría ninguna asistencia.

"No alcanzamos ni a pagar el terreno" dice Gomez.

Luis y su esposa Patricia tienen un total de 6 hijos, siendo 8 personas bajo el mismo techo. Lo cual es difícil para la familia ya que no solamente ha dejado de recibir su única ayuda, si no que también por la culpa de su amputación, se le es difícil trabajar. "Me dieron esta prótesis pero no me sirve, quiero hacer algo y se me sale" nos cuenta Luis.

El abogado Miguel, experto en casos de inmigración, nos cuenta que todo trabajador accidentado es su labor tiene derechos y según el no importa si tiene o no documentos legales, "ellos tienen derecho de ser pagado el sueldo, ellos tienen derecho de ser ofrecidos si se puede, ofrecidos aseguranza, ellos tienen derecho a worker compensation si se lastiman en el trabajo," segun el abogado Miguel Hendrick con la oficina Hendrick's Law.

"Cambia la vida de la noche a la mañana, muy feo."

"Las industrias como el petroleo no pueden continuar sin el labor inmigrante. Hay grupos como Familias Unidas por Justicia quien están uniéndose para terminar la colaboración con la migra local. Pueden llamarnos para mas información al 505-424-7832" añade Emmanuelle Leal-Sanchéz sobre el caso.

Ambos los abogados y la compañía causante no han contestado nuestras llamadas.

Si usted gusta asistir a Luis con ayuda financiera o legal puede iniciar a la pagina https://www.gofundme.com/luis-gomez