Droga ataca a jóvenes paseños

(Noticias Ya, El Paso).- Expertos aseguran que la adicción a esta droga, se ha vuelto muy común entre los jóvenes paseños.

"Me afectó de manera muy, muy fuerte"

Esas son las palabras de una víctima de opio, quien hace años sufrió un accidente que la llevaron a consumir medicamento recetado con opio.

“El medicamento me afecto de una manera muy diferente. No podía manejar, no podía trabajar, no podía funcionar totalmente para ser la mama que quería ser o la empleada que quería ser, inclusive la profesionista que fui entrada para ser”, mencionó Jerihallberg Harmon, una víctima de opio.

Asegura que después de un año y medio decidió retirar todo medicamento de su sistema por su salud.

“Los efectos negativos del medicamento sobrepasaron lo que en realidad debía de hacer de quitarme el dolor así que decidí sufrir con el dolor, ejercitarme, comer mejor y deshacerme de los medicamentos que me receto el doctor”, dijo Harmon.

El consumo de drogas ya no es nada nuevo para esta generación, ya que clínicas que se dedican a superar adicciones como la clínica aliviane, han visto un terrible incremento en cuanto a la adicción a la droga conocida como opio.

“Se estima que uno de cada cinco jóvenes de secundaria y de preparatoria aquí en El Paso, han tomado pastillas sin receta, han tomado pastillas de sus casas”, comentó Guillermo Valenzuela, portavoz de la clínica Aliviane.

Debido a su potencialidad de abuso y adicción, muchos fármacos recetados han sido clasificados por la administración de control de drogas de los Estados Unidos en la misma categoría que el opio o la cocaína ya que es tan fácil obtenerla, que no se necesita cruzar la frontera para poder consumirlas.

“Estados Unidos se estima consume el 80% de las pastillas que tienen derivado de opio,” agregó Valenzuela.

Esta adicción es muy difícil de que sea detectada rápidamente en los jóvenes, es por ello que noticias 26 pidió la opinión de la comunidad y saber que tan conscientes están sobre este tema.

“Tengo un amigo que no exceda mucho las drogas las medicinas pero si les excede un poco al tiempo que las está usando. Ya ha habido varias veces que si se nos ha caído o se ha lastimado un poco”, comentó Felipe Reyes, un padre de familia.

Recuerde que la mejor manera de evitar una adicción es la prevención. Si usted piensa que algún ser querido necesita ayuda profesional, favor de llamar a la clínica aliviane al (915)782-4000.

Sara Villegas tiene el informe.