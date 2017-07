Santa Bárbara, CA (NOTICIAS YA).- En la reciente investigación de la fundación Safe Water for California, esta mostró que más de trescientos sistemas de agua en California no cumplen con las normas de potabilidad que requiere el estado, dicen esto puede poner en peligro la salud de millones de residentes. Pero, ¿qué tan dañino puede ser para el organismo consumir el vital líquido si no esta 100% purificado?