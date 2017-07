Paseño representará a nuestra ciudad en Virginia

(Noticias Ya, El Paso).- A su corta edad, un joven paseño parte rumbo a Virginia representando a nuestra ciudad.

Él, es Alberto Aguirre de 18 años, quien a partir de de mañana, representara al colegio de la comunidad (EPCC) y a la universidad de Texas en El Paso en la universidad de West Virginia junto con 40 estudiantes de todo Estados Unidos y durante la próxima semana se dedicaran a una investigación de astronomía.

“Me sentí orgulloso honestamente, este pues si es una buena oportunidad para mí, especialmente porque yo estoy estudiando astrofísica y pues obvio esto me ayuda. No nomas me va a ayudar a mí pero me va a ayudar porque quiero enseñar a otras personas el otro año que viene”, mencionó Alberto.

Su mamá se siente sumamente orgullosa de este gran logro y agradece que no va solo en esta aventura.

“Muy contenta por los logros que va teniendo mi hijo tan jovencito a los 18 años. Y que ya vaya un poquito más lejos, no está cerca West Virginia y gracias a dios va con su maestro so me siento tranquila también a la vez porque sé que no va solo”, aseguró Gabriela Aguirre, la mamá de Alberto.

Por otro lado, su profesor Erik Valdés se muestra entusiasmado de compartir esta etapa con un estudiante tan destacado.

“Es, es un gusto, primero que nada tener la oportunidad de enseñar y segundo cuando observas a alguien tan entusiasmado como Albert pues es una gran, inmensa gratificación no. ver que si están interesados en este tipo de cosas que si son importantes para ellos”, dijo el profesor Valdés.

Si a usted le gustaría saber más información sobre este programa puede contactar al profesor Erik Valdés a su correo electrónico evaldese@epcc.edu.

Sara Villegas tiene el informe.