Feria de empleo en la bahía de Tampa

(NOTICIAS YA).- JobNews USA estará llevando a cabo una feria de empleo el martes en la ciudad de Tampa.

La misma se llevará a cabo desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en in George M. Steinbrenner Field’s Event Pavilion frente al Raymond James Stadium.

Se le recomienda a los asistentes a llevar al menos unas 20 copias de su resumé y estar vestido de manera profesional.

Entre las compañías que estarán participando están:

Advanced Disposal, Amerilife, Camping World, Chapters Health System, Heavy Equipment College of America, Sodexo, Spectrum, State Securities Corp., Charter Communications, 24-7 Intouch, Ameriprise Financial, Center for Technology Training, Jasper Contractors, Inc., Kelly Educational Staffing, LaSalle Computer Learning Center, Market Technologies, Massey Services, Ultimate Medical Academy / Hire Ed Solutions, USAA, ReedTMS Logistics, Empire Today, PostcardMania, FIS Global, Tampa RV, Kuhn Automotive Group, Everest University, American Residential Services & Rescue Rooter, Tech Data.

Habrán plazas de tiempo parcial y completo. La entrada y el estacionamiento es gratis.

Para más detalles pueden acceder a www.jobnewsusa.com/tampa/job_fairs.