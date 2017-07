Frank Underwood reta a Putin a besar a Melania

(NOTICIAS YA).- Provocando un beso entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y la primera dama de Estados Unidos: Melania Trump, el personaje de la serie House Of Cards hizo una provocadora publicación en sus redes sociales. “VAMOS Putin” se puede leer en la publicación, acompañada por una foto de un beso entre los personajes de la serie.

Ante el foro del G20 en el que se reunieron los presidentes de Estados Unidos: Donald Trump con el de Rusia: Vladimir Putin, la empresa de streaming de series y películas: Netflix aprovechó el momento para promover la quinta temporada de la serie House Of Cards.

House Of Cards es una serie de corte político de gran éxito en la plataforma digital bajo la producción y actuación de Kevin Spacey. La cuenta del personaje Frank Underwood se maneja aparte, pues se deja en claro que no está vinculada a Netflix ni a House Of Cards.