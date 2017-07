Mujer de Florida gana $1,000 semanales para toda la vida

(NOTICIAS YA).- La suerte le llegó a una mujer a sus 57 años de edad luego de haber comprado un boleto de la lotería conocido como los “raspaditos” y estuviera cargado con la sorpresa de $1,000 a la semana para toda la vida.

Barbara Snelling, de 57 años, se ganó el primer premio en el juego de “$1,000 A WEEK FOR LIFE, Scratch Off” en la sede de la Lotería de Florida en Tallahassee.

La ganadora decidió recibir su premio en un pago único de $815,000.00.

Cuando la ganadora se presentó ante la lotería para reclamar su premio, esta decidió recibir sus ganancias en un pago único de $815,000.00. La feliz ganadora obtuvo su boleto ganador en la estación de gasolina Speedway, ubicada en 1655 South Kirkman Road en Orlando.

Pero no solo la Snelling fue la ganadora si no que el minorista se llevará su parte por vender el boleto ganador con una comisión de $2,000. El nuevo juego “$1,000 A WEEK FOR LIFE, Scratch Off” fue lanzado el 3 de julio y cuenta con más de 10 millones de boletos ganadores incluyendo ocho premios de $1,000 por semana de por vida.

Si eres de los que ama este tipo de juegos debes enterarte que aun estás a tiempo y que las probabilidades de ganar son de 1 en 4.43, según explicó la Lotería de Florida.