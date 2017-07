(NOTICIAS YA).- El futbolista colombiano del Real Madrid James Rodríguez se va al Bayern Munich cedido por dos años.

Así lo anunció en su cuenta de Twitter oficial el club alemán.

—— #FCBayern have signed @jamesdrodriguez on a two-year loan deal. More news to follow! #MiaSanMia #ServusJames

Presseerklärung – #FCBayern verpflichtet @jamesdrodriguez von Real Madrid: https://t.co/p5PivfUr7n #MiaSanMia #ServusJames pic.twitter.com/Ip2i9a8TVm