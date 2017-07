Lo graba masturbándose en el autobús para hacer justicia

(NOTICIAS YA).- Una joven de 21 años hace viral el video de un hombre que la acosaba en el autobús. A través de su cuenta de Facebook, Mitsukii Kuran compartió las imágenes con el encabezado:

"Me ha pasado esto... Masturbándose en pleno bus, me dijo que lo mirara justo tenía el móvil y lo grabé, no sé qué esperaba, que se la chup…?".