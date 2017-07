Reportera prefiere huir ante la vergüenza de equivocarse en vivo

(NOTICIAS YA).- Los nervios son los enemigos de los reporteros y presentadores de televisión durante las trasmisiones en vivo. Mar Chercoles, una reportera de TVE en España es la más reciente víctima pues prefirió salirse de su participación ante dos errores que tuvo al hacer su reporte.

Chercoles daba su reporte para Telediario 2 sobre las lluvias que se han registrado en España, al iniciar su intervención se trabó pero decidió seguir el guión sin mayores complicaciones cuando los nervios la volvieron a traicionar y se salió del cuadro de la cámara.

“Que mal lo he hecho. Joder, lo siento. Me he equivocado”, dijo Chercoles mientras que la presentadora del noticiero desde los estudios solo remató diciendo que tenían problemas técnicos.