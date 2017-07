VIDEO: Controversia por youtuber que dice tener sexo mientras amamanta

(NOTICIAS YA).- Una madre youtuber que comparte su estilo de vida en redes sociales ha causado controversia y ha sido duramente criticada por confesar en sus videos que tiene sexo con su pareja mientras amamanta a su bebé.

Desde hace varios años, en 2015, Tasha Maile compartió por medio de su canal de YouTube un video en donde habla sobre el sexo mientras amamanta, pero recientemente volvió a tocar el tema debido a las constantes críticas.

En el último video explica que es una madre que esta con sus hijos las 24 horas del día los siete días de la semana, y especialmente su bebé de apenas tres meses demanda más atención, por lo que siempre esta con ella y lo amamanta cada que es necesario.

Maile destaca que en ocasiones el bebé esta con ella mientras tiene relaciones sexuales, pero no con la intención de que los vea, mucho menos de que sea parte del acto sexual. Simplemente el bebé se queda dormido mientras ella lo amamanta.

Sin embargo, muchos han lanzado duras críticas, incluso acusándola de mantener relaciones incestuosas. Otros usuarios han considerado que no es correcto lo que hace, y que tener sexo debería de ser un momento intimo solo con su pareja.

Aunque Maile compartió el video explicando la situación y recientemente ofreció una entrevista a The Sun, asegura que no le importan las críticas, pues considera que no le está haciendo ningún mal a sui hijo y que no hay nada de malo en hacer el amor con su pareja.

Tasha Maile tiene más de 500 mil suscriptores en su cuenta de YouTube, en donde comparte consejos sobre amamantar, ejercicios, alimentación vegana y criar bebes. Ella tiene tres hijos y ha amamantado a cada uno de ellos.