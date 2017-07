Embarazada sufre muerte cerebral y 4 meses después da a luz a gemelos

(NOTICIAS YA).-Mantuvieron viva a una mujer brasileña con muerte cerebral, durante cuatro meses para que lograran nacer sus gemelos, informó The New York Post.

Frankielen da Silva Zampoli de 21 años, sufrió una grave hemorragia cerebral durante el segundo mes de embarazo y poco después, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

Los doctores tomaron la decisión de tratar de salvar a los bebés, pues sus corazones aún latían, dijo su esposo Muriel Padilha de 24 años.

Narra el joven padre que iba de camino a su trabajo como agricultor cuando Frankielen lo llamó rogándole que regresara porque sintió que su cabeza iba a colapsar. Recuerda que la encontró temblando, llorando, mareada y vomitando por el dolor, además de sus últimas palabras:

“Mientras la llevaba al hospital me dijo: ‘Quiero que estés preparado para aceptar esto porque me quedaré allí, no volveré a casa'”, recordó. “Esas fueron las últimas palabras que me dijo y la última vez que la vi con vida”, lamentó.