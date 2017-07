Mujer recomienda no ir a la cama peleados tras muerte de esposo

(NOTICIAS YA).- Una mujer inglesa exhorta a las parejas a no irse a la cama disgustados después de encontrar muerto a su esposo tras una fuerte discusión la noche anterior.

De acuerdo con Yahoo News UK, Ashley Murrell se disgustó con su esposo, Mikey, cuando éste regresó tarde y exhausto a la casa tras trabajar 16 horas. La mujer de 33 años le dijo a su marido que durmiera en el sofá tras la pelea.

Al día siguiente, el hombre de 36 años había fallecido. Irónicamente, Mikey había estado trabajando horas extra para ahorrar dinero y llevar a su esposa a Praga por su aniversario.

“Mikey era tan atento. Si entraba a un lugar y veía a alguien que no era feliz era el primero en intentar animarlo. Amaba a su familia. Quería que sus hijos tuvieran todas las cosas que él no tuvo y trabajó tan duro para que eso sucediera”, expresó Ashley.

“Trabajaba turnos de 16 horas los 7 días de la semana solo para poder ahorrar y llevarnos a Disney cada año. Estaba tan cansado pero hacía todo por vernos sonreír. Pero los horarios eran excesivos. Estaba tan exhausto todo el tiempo y su salud estaba deteriorándose”, explicó la viuda.

“Cuando llegó a casa esa noche era un desastre. Jamás lo había visto tan cansado. No soportaba verlo así y me enojé. Estaba harta. Me peleé con él y le dije que durmiera en el sofá, lo que fue estúpido porque realmente lo quería a mi lado más tiempo”, finalizó Murrell.