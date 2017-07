VIDEO: Culpan a mujer de abusar de una anciana a la que debía cuidar

(NOTICIAS YA).- Una anciana de Reino Unido fue víctimas de abusos por parte de una de las trabajadoras del hogar de cuidados en donde su familia la tenía hospedada, quienes ante las sospechas grabaron en secreto a la mujer.

Susan Draper, de 43 años, fue captada en video rociando una fragancia corporal en aerosol en la boca de una paciente con demencia y ante las quejas de la mujer dice que es mejor eso que “popo”.

El abuso en contra de Betty Boylan, de 78 años, fue grabado con una cámara oculta en septiembre del año pasado en la casa de cuidados Perry Locks, ubicada en Birmingham, Londres.

Semanas antes la familia de Boylan había notado un moretón en su cuerpo, por lo que instalaron una cámara en la habitación, Draper no lo sabía.

El video muestra como Draper, tomar el aerosol y rociarlo en dos ocasiones sobre la anciana, ella le pide que se detenga, gorgotea y empieza a toser.

Otra trabajadora que acompaña a la primera le dice que la fragancia entró en la boca de la mujer. Draper se ríe y responde que “es mejor que popo”.

Al ver los video, los fiscales consideraron que son un indicador de la falta de cuidado sobre la anciana y que Draper actuó poco profesional, aunque ella se escusa diciendo que tiene 17 años trabajando ahí.

La trabajadora fue despedida y recientemente condenada por malos tratos a la anciana, a quien su familia a retirado del hogar de cuidados.

“Yo sólo quería que oliera y se vea agradable y presentable – No soy una mala persona, no soy malvado – no haría daño a ningún residente. Esos ruidos eran bastante normales para Betty”, fue como se justificó la mujer ante la corte.