Visita de Jeff Sessions desata protestas en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Activistas aprovecharon la visita este miércoles por la mañana del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, a Las Vegas para protestar contra su ideología antiinmigrante.

Varias personas se manifestaron en las calles del centro de Las Vegas, mientras que Sessions debatía fuertemente su postura en temas de inmigración ilegal, ciudades santuario y crímenes de violencia.

Sessions se quejó del Condado Clark por no apoyar medidas de inmigración ayudando a las autoridades a castigar aquellos que no cumplen con las medidas inmigrantes y en forzamiento de leyes y procesar a los que rompan con estas agresivamente.

La retórica de Sessions está fuertemente en contra de los inmigrantes y la reforma migratoria. Además amenazó que si el Condado no coopera con las reglas de enforzamiento de ley, les retiran los fondos federales.

Las organizaciones que se destacaron en la protesta fueron Progressive Leadership Alliance of Nevada Action, For Nevada’s Future, Mi Familia Vota, The Culinary Union and Immigrant Families.